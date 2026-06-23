Власти готовят масштабную реорганизацию системы здравоохранения: Больницы не закроют.

Министр уточнил, что реформа не предусматривает закрытие больниц, а предполагает их реорганизацию и переклассификацию таким образом, чтобы медицинские учреждения предоставляли услуги, соответствующие потребностям пациентов, сообщает realitatea.md

По словам чиновника, реформа будет проводиться в контексте децентрализации и регионализации медицинских услуг и предусматривает новую структуру больничных учреждений.

«Мы говорим о двух региональных больницах — в Бельцах и Кагуле. Именно от них будет строиться организация медицинских услуг на севере и юге страны», — заявил министр.

Согласно новой модели, больницы, располагающие отделениями неотложной помощи и возможностями для лечения инсульта, будут отнесены к категории субрегиональных больниц. Остальные медицинские учреждения получат статус местных больниц.

«Мы предлагаем создать единую систему управления для региональных, субрегиональных и местных больниц. Изменения в основном коснутся административного управления медицинскими учреждениями. Во всём остальном никто не пострадает», — отметил Эмил Чебан.

Министр подчеркнул, что цель реформы — более эффективное распределение медицинских услуг в зависимости от возможностей и оснащения каждого учреждения. В связи с этим местные больницы сосредоточатся на предоставлении таких услуг, как однодневная хирургия, дневная терапия, гериатрическая помощь, реабилитация и паллиативная помощь.