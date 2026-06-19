Солдата, который был ранен в Бельцах, доставили в больницу Кишинёва: состояние остаётся тяжёлым.

18-летний военнослужащий срочной службы, который был ранен 16 июня во время учебных занятий в Бельцах, был переведён в Республиканскую клиническую больницу в Кишинёве. Его состояние остаётся тяжёлым, но стабильным.

Как сообщили в медучреждении, состояние пациента обусловлено перенесёнными хирургическими операциями. Врачи отмечают положительную динамику в лечении, пишет tv8.md

Молодой человек находится в сознании, под постоянным наблюдением медицинского персонала, и получает лечение в соответствии с действующими стандартами и медицинскими протоколами.

Напомним, что военнослужащий был ранен в живот во время учебных занятий после того, как его коллега случайно выстрелил из пистолета Glock 19. Инцидент произошёл 16 июня около 16:40 в Учебном центре мотострелковой бригады «Молдова» в Бельцах. Раненый солдат был в сознании при транспортировке в больницу и в тот же день прооперирован.

Министр здравоохранения Эмиль Чебан заявил в среду, 17 июня, перед заседанием правительства, что военнослужащий находится в реанимации больницы в Бельцах, его состояние тяжёлое, но стабильное. Пуля прошла через мечевидный отросток, грудину, желудок, печень, селезёнку и нижнюю часть левого лёгкого и вышла через ребро. Во время операции были ушиты желудок и печень, удалена селезёнка, а лёгкое было ушито и дренировано.