Диане Шошоакэ грозят санкции Европарламента за участие в форуме в России.

Об этом сообщили источники румынским СМИ.

По их данным, аналогичная проверка может коснуться и люксембургского евродепутата Фернана Картайзера, который также посетил форум в Санкт-Петербурге и участвовал в видеоконференциях с депутатами Государственной думы России.

Председатель Европарламента Роберта Метсола уже обратилась в консультативный комитет по вопросам поведения депутатов с просьбой оценить, нарушил ли Картайзер этические нормы и правила учреждения.

Поводом стала декларация о перспективах восстановления отношений между Евросоюзом и Россией, представленная на форуме. В документе не упоминалась война России против Украины, что вызвало обеспокоенность руководства Европарламента.

Также Картайзеру вменяют возможное нарушение правил отчётности о встречах с представителями иностранных властей и участии в мероприятиях, финансируемых третьими сторонами.

В случае подтверждения нарушений депутату могут грозить штрафы, запрет на представление Европарламента за рубежом и другие дисциплинарные меры.

По данным источников, аналогичные санкции могут быть рассмотрены и в отношении Дианы Шошоакэ. Ранее она принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме, где публично высказывалась в поддержку Владимира Путина.