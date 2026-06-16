Диане Шошоакэ грозят санкции Европарламента за участие в форуме в России
Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ может попасть под санкции Европарламента из-за участия в Петербургском международном экономическом форуме, где она выступала с заявлениями в адрес президента России Владимира Путина.
Об этом сообщили источники румынским СМИ.
По их данным, аналогичная проверка может коснуться и люксембургского евродепутата Фернана Картайзера, который также посетил форум в Санкт-Петербурге и участвовал в видеоконференциях с депутатами Государственной думы России.
Председатель Европарламента Роберта Метсола уже обратилась в консультативный комитет по вопросам поведения депутатов с просьбой оценить, нарушил ли Картайзер этические нормы и правила учреждения.
Поводом стала декларация о перспективах восстановления отношений между Евросоюзом и Россией, представленная на форуме. В документе не упоминалась война России против Украины, что вызвало обеспокоенность руководства Европарламента.
Также Картайзеру вменяют возможное нарушение правил отчётности о встречах с представителями иностранных властей и участии в мероприятиях, финансируемых третьими сторонами.
В случае подтверждения нарушений депутату могут грозить штрафы, запрет на представление Европарламента за рубежом и другие дисциплинарные меры.
По данным источников, аналогичные санкции могут быть рассмотрены и в отношении Дианы Шошоакэ. Ранее она принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме, где публично высказывалась в поддержку Владимира Путина.