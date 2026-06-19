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dw.com logodw
19 Июня 2026, 08:19
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ЕС впервые продлил санкции против РФ сразу на год

Это произошло на саммите Евросоюза в Брюсселе. Ранее страны ЕС каждый раз продлевали санкции против России за ее агрессивную войну в Украине на полгода. Увеличить срок действия удалось из-за отсутствия вето Венгрии.

ЕС впервые продлил санкции против РФ сразу на год.
ЕС впервые продлил санкции против РФ сразу на год.

Ранее Виктор Орбан последовательно блокировал такую инициативу, а новый венгерский премьер Петер Мадьяр, вступивший в должность в мае, продление срока санкций на год поддержал, пишет dw.com

Принятую на том же саммите декларацию о войне РФ против Украины поддержали все 27 стран-участниц ЕС - впервые с декабря 2024 года. В прошлые разы против согласования документа также выступал Орбан. В документе указано, что ЕС намерен "еще больше усилить давление на Россию и продолжить ослабление российской военной экономики", чтобы Москва "вступила в содержательные мирные переговоры".

Содержание и дата принятия 21-го пакета европейских санкций в отношении России пока не известны. СМИ сообщали, что в него может войти запрет на въезд в ЕС российским военным, участвующим в войне в Украине, и санкции против патриарха Кирилла. Ожидается, что формальное одобрение соответствующего законопроекта Советом ЕС состоится в ближайшие недели.

Источник
dw.com logodw
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