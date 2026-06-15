Парламент Венгрии ограничил сроки пребывания на посту премьер-министра.

Действие закона распространяется на всех, кто занимал эту должность с 1990 года, сообщает telex.hu

Собеседники издания обращают внимание, что новое правительство таким образом хочет предотвратить возвращение Виктора Орбана к власти, поскольку он единственный, кто подходит под эти критерии. Действующий глава правительства Петер Мадьяр также не сможет переизбираться на этот пост после 2034 года.

Новая поправка открывает путь к тому, чтобы распустить Управление по защите суверенитета. Орган учредило правительство Виктора Орбана в 2023 году, оно следило за деятельностью организаций, которые потенциально ставили под угрозу национальные интересы Венгрии. В 2024 году Еврокомиссия подала на правительство страны в суд из-за закона «О защите суверенитета».