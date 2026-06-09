Костюк: "Каковы поводы для танцев у премьера и министра экономики?".

«И снова музыка. Очень хорошо, танцуем хору в три шага, немного запутанную. Я говорю о видеокадрах, которые привлекли внимание всего общества. Господин премьер-министр, которого представляют как крупного инвестора, на самом деле хороший танцор. Вероятно, дают о себе знать 20 лет, проведённые в Киевском народном центре танца, который посещал господин Мунтяну. Хоть посмеёмся немного. Танцевали так, что чуть сцену не разломали пополам, танцоры хоть куда.

Каковы реальные основания и причины? Хорошо, госпожа Кос может танцевать — у них в Европе всё хорошо. Но по какому поводу танцуют министр экономики и премьер-министр? Почти за год после вступления в должность я не увидел ни одной открытой фабрики, ни одного завода, рабочих мест, не увидел привлечённых инвесторов.

Я хочу увидеть статистику. Пусть премьер-министр и министр Осмокеску выйдут и скажут: „Сегодня у нас есть серьёзный повод для танцев, потому что в первый год после прихода к власти мы обеспечили экономический рост на 15%“. Тогда и я буду танцевать рядом с ними, возьму Майю Санду на руки и будем танцевать вместе, потому что есть экономический рост. Но когда у нас экономическое падение, глубокий кризис, массовая депопуляция, вымирание сёл, глупая реформа, придуманная и реализованная так, как умеет PAS, они танцуют», — подчеркнул Василе Костюк, цитирует unimedia.info

«Высокие гости нашли время считать платья блогеров, шляпы, сажать деревья, часами проводить время на винодельнях, тогда как всей оппозиции выделили полчаса, чтобы сфотографировать нас с пророссийскими партиями и потом отчитаться в Брюсселе: „Мы встретились в том числе с оппозиционными партиями, которые являются пророссийскими, и выслушали, почему они не хотят европейской интеграции“», — добавил депутат.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос находилась с официальным визитом в нашей стране с 4 по 6 июня.

4 июня Марта Кос открыла Инвестиционную конференцию ЕС — Республика Молдова, посвящённую экономическим возможностям и Плану роста Европейского союза для Молдовы, а в тот же день провела пресс-конференцию вместе с президентом Майей Санду.



