Кику: Граждане хотят знать, куда их ведут и какие задачи ставит перед собой власть.

По его словам, власти нарушают законодательство, поскольку должны были представить отчет за 2025 год еще в апреле, сообщает unimedia.info

«План действий правительства так и не был опубликован. Нарушается Закон о правительстве и регламент парламента. В апреле кабинет министров должен был отчитаться о своей деятельности за прошлый год, но этого не произошло», — заявил Кику в эфире передачи Forum на Vocea Basarabiei.

По его мнению, граждане и депутаты должны понимать, какие цели и обязательства берет на себя правительство, чтобы затем оценивать результаты его работы.

«Что требовать от министра, если неизвестно, какие обязательства он на себя взял? Граждане хотят знать, куда их ведут и какие задачи ставит перед собой власть», — отметил экс-премьер.

В ответ депутат от PAS Адриан Бэлуцел заявил, что правительство руководствуется Национальным планом развития, рассчитанным на два года, который находится в открытом доступе.

Комментируя вопрос ежегодного отчета, он отметил, что премьер-министр Александр Мунтяну представит его после года работы на посту.

«Когда исполнится год с момента его назначения, премьер представит отчет. Все и так видят, что происходит в стране», — сказал Бэлуцел.

Однако Кику не согласился с такой позицией и подчеркнул, что закон обязывает правительство ежегодно отчитываться о своей деятельности независимо от того, когда был назначен премьер-министр.

«Если хотите изменить этот порядок, сначала измените закон», — заключил он.