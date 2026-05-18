Румынские СМИ назвали имя возможного кандидата в премьер-министры страны.

Об этом стало известно телеканалу Antena 3 от источников в президентской администрации, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает телеканал, на консультациях с представителями политических партий Дан предложит сформировать парламентское большинство и правительство во главе с премьером-технократом.

Хотя Делия Велкулеску мало известна широкой общественности Румынии, она считается авторитетной фигурой в международных финансовых кругах из-за своей карьеры в МВФ.

Экономистка присоединилась к МВФ сразу после окончания докторантуры и со временем стала одной из ключевых специалистов института по управлению экономическими кризисами. С 2008 года работала в Европейском департаменте Международного валютного фонда, принимая непосредственное участие в финансовых программах для таких государств, как Греция, Кипр и Исландия.

Моментом, который принес ей международную известность, стал финансовый кризис в Греции. В 2015 году МВФ назначил ее возглавить команду переговорщиков, отправленную в Афины для обсуждений с греческим правительством и европейскими партнерами.

Международная пресса описывала ее как чрезвычайно жесткую и дисциплинированную переговорщицу.

Впоследствии Делия Велкулеску стала главой миссии МВФ в Южной Африке, укрепив свою репутацию эксперта по управлению сложными экономическими ситуациями.

В этом напряженном контексте имя Велкулеску снова появляется как вариант на должность премьер-министра в то время, когда Румыния стремится к политической и экономической стабильности.

Как известно, Дан 18 мая начнет официальные консультации с ключевыми политическими партиями по формированию нового правительства после распада проевропейской коалиции.

Напомним, Румыния вошла в политический кризис после раскола правящей коалиции. Проевропейское правительство Илие Боложана оказалось под угрозой распада после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

Инициаторы вотума недоверия обвинили Илие Боложана в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов".

Президент Румынии Никушор Дан выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.