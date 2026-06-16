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reuters
16 Июня 2026, 11:04
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Парламент Швеции разрешил лишать мигрантов ВНЖ за ненадлежащее поведение

Закон распространяется на всех мигрантов, в том числе получивших вид на жительство до принятия документа.

Парламент Швеции разрешил лишать мигрантов ВНЖ за ненадлежащее поведение.
Парламент Швеции разрешил лишать мигрантов ВНЖ за ненадлежащее поведение.

Парламент Швеции 15 июня принял закон, позволяющий властям страны отзывать виды на жительство у иммигрантов. Основанием для этого может стать ненадлежащее поведение, наличие непогашенных долгов, работа без декларирования или связи с экстремистскими организациями. Мигранты имеют право обжаловать решение о своей высылке в миграционном суде Швеции, пишет reuters.com

Инициативу продвигал министр миграции Йохан Форсселл. Он отмечал, что «тот, кто не прилагает усилий, чтобы поступать правильно, не должен рассчитывать на то, что останется в стране». Reuters уточняет, что инициатива является частью более широкого ужесточения иммиграционных правил, введенных правительством Швеции и поддерживающей его националистической партией «Шведские демократы».

Закон подвергся критике со стороны оппозиции и правозащитных групп, так как решения об отзыве ВНЖ могут приниматься на основании действий, которые не признаны уголовно наказуемыми. Правозащитники считают, что это подрывает верховенство права и принцип равенства перед законом.

Источник
reuters
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