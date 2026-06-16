Парламент Швеции разрешил лишать мигрантов ВНЖ за ненадлежащее поведение.

Парламент Швеции 15 июня принял закон, позволяющий властям страны отзывать виды на жительство у иммигрантов. Основанием для этого может стать ненадлежащее поведение, наличие непогашенных долгов, работа без декларирования или связи с экстремистскими организациями. Мигранты имеют право обжаловать решение о своей высылке в миграционном суде Швеции, пишет reuters.com

Инициативу продвигал министр миграции Йохан Форсселл. Он отмечал, что «тот, кто не прилагает усилий, чтобы поступать правильно, не должен рассчитывать на то, что останется в стране». Reuters уточняет, что инициатива является частью более широкого ужесточения иммиграционных правил, введенных правительством Швеции и поддерживающей его националистической партией «Шведские демократы».

Закон подвергся критике со стороны оппозиции и правозащитных групп, так как решения об отзыве ВНЖ могут приниматься на основании действий, которые не признаны уголовно наказуемыми. Правозащитники считают, что это подрывает верховенство права и принцип равенства перед законом.