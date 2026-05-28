Шведам с 1 июля запретили браки с родственниками.

Согласно новым правилам, в Швеции вводится безусловный запрет на заключение браков между кузенами. Более того, подобные союзы, оформленные за пределами страны, по общему правилу больше не будут признаваться на территории королевства, сообщает swedenherald.com

Законодательный акт также запрещает браки, где один из партнеров приходится прямым потомком братьям или сестрам другого. Свадьба между сводными братьями и сестрами, а также между родственниками по усыновлению с этого момента также становится невозможной.

Главной целью реформы законодатели называют борьбу с угнетением, насилием и иными формами давления, связанными с понятием «чести».

В Швеции, где браки между кузенами были легальны с 1844 года, долгое время наблюдалась парадоксальная ситуация: в стране, одной из первых в мире вставшей на путь феминизма, на протяжении поколений сохранялась традиция, несущая риски для женщин. Исследования показывают, что в подобных союзах девушки и женщины особенно подвержены риску изоляции и принуждения, а также зачастую лишаются права свободного выбора партнера.

Правительственный законопроект, внесенный еще в марте 2026 года министром юстиции Гуннаром Стрёммером, подчеркивал, что такие обычаи могут способствовать поддержанию клановых структур, включая преступные сети.

Кроме того, хотя главной целью названа именно защита от насилия, связанного с честью, эксперты также обращают внимание на медицинский аспект: у детей, рожденных в близкородственных браках, риск генетических заболеваний примерно вдвое выше.

Параллельно с пакетом законов о запрете Риксдаг также одобрил ужесточение наказаний за принуждение к браку и введение нового состава преступления — поездка за границу с целью заключения брака с несовершеннолетними.