20 Мая 2026, 08:37
Швеция объявила о крупнейших инвестициях в оборону с 1980-х годов

Швеция намерена закупить у Франции четыре фрегата за $4,25 млрд с первой поставкой в 2030 году.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, это крупнейшие оборонные вложения страны с 1980-х годов.

«Это утроение потенциала противовоздушной обороны Швеции по сравнению с сегодняшним днем, что говорит о масштабе этого решения, о важности морской пехоты»,— заявил Кристерссон, цитирует CNBC

Он добавил, что таким образом Швеция вносит «свой вклад в повышение безопасности Балтийского моря в будущем».

Поставкой фрегатов оборонного и интервенционного назначения будет заниматься компания Naval Group. После публикации сообщений о сделке акции шведского производителя истребителей Saab выросли на 5,3%. Акции немецких оборонных производителей Rheinmetall, Renk и Hensoldt выросли на 5-8%. Немецкий индекс DAX вырос на 1,3%, а общеевропейский Stoxx 600 — на 0,8%.

Источник
