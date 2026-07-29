Парламент Румынии принял ряд законов для получения 3 млрд евро от ЕС.

Парламент Румынии одобрил несколько законопроектов, которые помогут получить около 3 млрд евро средств ЕС на восстановление экономики, что имеет решающее значение для достижения целевого показателя бюджетного дефицита в этом году.

В среду депутаты в Бухаресте провели внеочередное заседание, чтобы принять эти законопроекты до наступления крайнего срока в конце августа, передает eurointegration.com.ua

Эти меры включают поправки к Административному кодексу и закон, вводящий систему поощрений для сотрудников налоговых и таможенных органов, основанную на результатах работы, с целью улучшения сбора доходов.

Некоторые из законопроектов получили поддержку различных политических партий, в том числе от ультраправых депутатов.

Депутаты также поддержали закон об объявлении временного кризисного положения в топливном секторе, который предусматривает снижение акцизов на дизельное топливо, ограничение экспорта при определенных условиях и продление действия налога на чрезвычайные доходы.

Хотя принятие этих законов является шагом вперед для страны, которая пытается сформировать новое правительство и выйти из многомесячного политического тупика, как минимум две другие ключевые реформы требуют политического одобрения до конца следующего месяца.