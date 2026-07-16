Перчун о нехватке денег на зарплаты в школах: Это обычная практика.

Исполняющий обязанности министра образования заявил, что ситуация, когда малокомплектные школы остаются без денег в середине июля, является обычной практикой. По словам чиновника, подобные случаи происходят из года в год.

Перчун утверждает, что финансовые трудности возникают из-за небольшого количества учеников. В результате государство выделяет дополнительные средства, чтобы учебные заведения могли выполнить свои обязательства по выплате заработных плат, пишет realitatea.md

«Каждый год примерно в середине года у нас возникает ситуация, когда у некоторых школ появляется дефицит средств. Как вы хорошо знаете, у нас есть очень малокомплектные школы, которые из-за финансирования по принципу “деньги идут за учеником” сталкиваются с финансовыми трудностями к середине года. Это обычная практика — мы дополняем их бюджеты, чтобы они могли выполнить все обязательства по зарплатам. Это более или менее стандартная процедура, с которой мы сталкиваемся каждый год в июне-июле», — объяснил Перчун.

Министерство образования и науки подготовило проект постановления правительства, который позволит местным властям перераспределять имеющиеся сэкономленные средства между учебными учреждениями, испытывающими нехватку денег для выплаты зарплат.

В подготовленном документе отмечается, что инициатива появилась после того, как несколько органов местного публичного управления сообщили Министерству образования, что утвержденных на 2026 год средств уже недостаточно для выплаты заработных плат и социальных взносов, поэтому необходимы дополнительные ресурсы.