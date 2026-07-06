Объединившиеся с Леова села получили средства на развитие инфраструктуры.

Села Сырма, Токиле-Рэдукань и Сэрата-Рэзешь, которые полгода назад объединились с городом Леова, уже получили первые инвестиции в рамках административной реформы.

На выделенные деньги закупили спецтехнику и контейнеры для сбора мусора, обновили социальную прачечную и начали асфальтировать дороги. Кроме того, местные власти получили финансирование на проекты по развитию солнечной энергетики и расширению газовых сетей, передает moldova1.md

В качестве стартовой поддержки правительство выделило населенным пунктам 400 млн леев. Деньги пошли на подготовку технико-экономического обоснования для расширения системы вывоза мусора. Затем, на основном этапе финансирования, районный центр и объединившиеся с ним села получили 12 миллионов леев на развитие инфраструктуры.

"Больше половины этих средств направили на закупку техники и контейнеров. Кроме того, мы предусмотрели для каждого села по миллиону леев, которыми местная администрация сможет распоряжаться самостоятельно. Также планируем установить фотоэлектрическую систему, которая будет обеспечивать электроэнергией здания четырех примэрий", - сказал примар Леова Александру Бужорян.

Еще на полученные деньги расширили социальную прачечную в Леова. "За раз можно постирать не более 8 килограммов белья. Обычно люди приходят раз в две недели, при необходимости - раз в неделю. Обращаются в основном пожилые люди, у которых дома нет таких условий", - отметила администратор социальной прачечной Татьяна Бунеску.

Жители села Токиле-Рэдукань говорят, что пока не увидели заметных изменений после объединения с районным центром: "Пока все по-прежнему. Но, надеюсь, станет лучше. Нам нужен газ. Вода есть, а газа нет".

"Пока только говорят, что все будет. Обещают отремонтировать дорогу через все село".

"У нас есть государственный проект "Европа рядом" - это ремонт 800 метров дороги, ведущей к детскому саду, почте и школе. Также хотим газифицировать село. На деньги, полученные после объединения, районный совет разработал проект строительства газовой магистрали от соседнего села Томай", - сказал вице-примар села Токиле-Рэдукань Серджиу Дворничук.

В селе Сэрата-Рэзешь одним из первых результатов объединения станет капитальный ремонт. Полностью перестроить намерены участок длиной около полутора километров. Объединиться с районным центром намерена и коммуна Хэснэшений Ной. Местный совет уже одобрил начало процедуры.

Решения о добровольном объединении уже приняли около 680 местных советов по всей стране. В качестве стимула правительство выделяет по три тысячи леев на каждого жителя. Деньги направляются на инфраструктурные проекты в селах.