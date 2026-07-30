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eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Июля 2026, 22:58
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Парламент Румынии окончательно одобрил соглашение об оборонных займах от ЕС

Сенат Румынии в четверг, 30 июля, одобрил соглашение о займе на сумму 16,6 млрд евро от Европейской комиссии на перевооружение в рамках программы SAFE.

Парламент Румынии окончательно одобрил соглашение об оборонных займах от ЕС.
Парламент Румынии окончательно одобрил соглашение об оборонных займах от ЕС.

Сенат поддержал соглашение 83 голосами. 35 депутатов проголосовали против, двое воздержались и ещё двое вообще не голосовали, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Палата депутатов Румынии одобрила этот документ в среду, 29 июля. Теперь он поступит на подпись президенту.

Соглашение о займах Румынии в рамках программы SAFE было подписано в Бухаресте 12 мая, а также в Брюсселе 20–21 мая.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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