Парламент Румынии окончательно одобрил соглашение об оборонных займах от ЕС.

Сенат Румынии в четверг, 30 июля, одобрил соглашение о займе на сумму 16,6 млрд евро от Европейской комиссии на перевооружение в рамках программы SAFE.

Сенат поддержал соглашение 83 голосами. 35 депутатов проголосовали против, двое воздержались и ещё двое вообще не голосовали, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Палата депутатов Румынии одобрила этот документ в среду, 29 июля. Теперь он поступит на подпись президенту.

Соглашение о займах Румынии в рамках программы SAFE было подписано в Бухаресте 12 мая, а также в Брюсселе 20–21 мая.