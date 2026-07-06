Четыре страны НАТО создадут новый механизм финансирования обороны.

Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша создадут новый многосторонний механизм финансирования обороны (MDM), направленный на укрепление оборонного потенциала и повышение эффективности расходов союзников.

Страны подтвердили намерение углублять сотрудничество в сфере оборонного финансирования и совместных закупок. Они подчеркнули, что инициатива должна помочь модернизировать коллективную оборону НАТО в условиях изменившейся ситуации с безопасностью и последствий войны России против Украины, передает eurointegration.com.ua

"Мы работаем вместе, чтобы быть готовыми реагировать на будущие угрозы. Мы по-прежнему привержены поддержке Украины, которая защищает свой суверенитет", – говорится в совместном заявлении.

Новый механизм MDM предусматривает увеличение инвестиций в оборону, развитие совместных закупок и формирование стабильного спроса на критически важные военные возможности.

Ожидается, что это позволит союзникам более эффективно координировать оборонные расходы и усилить оперативную совместимость в рамках НАТО.

Страны подчеркнули, что уже достигли значительного прогресса в разработке технических параметров механизма совместно с партнерами.

В ближайшие месяцы планируется переход к следующему этапу – переговорам о заключении соответствующего международного договора по ускоренной процедуре.

Ввести новую систему финансирования обороны стороны планируют к 2027 году. В то же время инициаторы заявляют о намерении расширить круг участников и согласовать MDM с другими оборонными механизмами, разрабатываемыми в рамках НАТО.