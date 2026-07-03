Носатый - министру обороны Швеции: Мы продолжаем строить современную армию.

Республика Молдова и Швеция усилят сотрудничество в области обороны за счёт подготовки военнослужащих, развития оборонных возможностей, включая противовоздушную оборону, участия в курсах и совместных военных учениях.

Приоритетные направления были определены сегодня исполняющим обязанности министра обороны Анатолие Носатым в ходе встречи с его шведским коллегой Палом Йонссоном в Кишинёве, передаёт moldpres.md

Официальные лица обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, влияние войны в Украине на путь развития Республики Молдова, гибридные угрозы и предпринимаемые усилия по укреплению институциональной устойчивости. Другой темой стало двустороннее сотрудничество в сфере обороны и успехи, достигнутые за последние годы.

Министр Анатолие Носатый высоко оценил открытость и поддержку Швеции в процессе вступления Республики Молдова в Европейский союз, продвижения демократических реформ, а также укрепления наших оборонных возможностей.

«Начиная с августа 2024 года, когда мы подписали двусторонний документ о намерениях, наше партнёрство стало более прочным, потому что мы разделяем одни и те же ценности мира и стабильности. Мы продолжаем продвигаться вперёд в создании современной, оснащённой армии, способной выполнять свои конституционные миссии, и мы не одни на этом пути.

Этот визит демонстрирует, что Королевство Швеция продолжает поддерживать нас в реализации отраслевых целей благодаря своему обширному опыту в трансформации оборонного сектора и сдерживании гибридных угроз», — заявил Анатолие Носатый.