Парламент Франции принял закон о праве на помощь в уходе из жизни.

Национальное собрание Франции приняло закон, закрепляющий право на помощь в уходе из жизни для взрослых с неизлечимыми заболеваниями.

За документ проголосовал 291 депутат, против — 241. Принятие закона подвело итог многолетним ожесточённым спорам об эвтаназии во французском обществе и парламент, передает reuters.com

Закон при соблюдении строгих условий позволит пациенту по его запросу получить смертельное вещество. Человек должен принять препарат самостоятельно, а если он физически не способен это сделать — его введёт врач или медсестра. Доступ к процедуре получат только совершеннолетние граждане Франции или легально проживающие в стране иностранцы, которые страдают тяжёлым и неизлечимым заболеванием, угрожающим жизни и находящимся в продвинутой или терминальной стадии, испытывают постоянные физические или психологические страдания, связанные с этой болезнью, и способны свободно и осознанно выразить свою волю.

Процедура прописана детально. Пациент подаёт запрос врачу, который рассматривает его соответствие критериям вместе как минимум с ещё одним врачом и другим медицинским работником. Если запрос одобрен, пациент должен подтвердить его после минимум двухдневного периода на размышление. Медики смогут отказаться от участия в процедуре, но обязаны предоставить пациенту имена коллег, готовых помочь.

Опросы стабильно показывают широкую поддержку легализации помощи в уходе из жизни во Франции — по данным февральского опроса Ifop, закон одобряли 84% респондентов. Сторонники говорят, что документ даст людям, сталкивающимся с невыносимыми страданиями в конце жизни, больше автономии при сохранении строгих гарантий. Противники — часть медицинского сообщества и религиозные организации — предупреждают, что легализация может создать давление на уязвимых людей. Против закона выступала в том числе Католическая церковь, а один из епископов пригрозил отказывать в причастии поддержавшим его депутатам. Бывший министр внутренних дел, консервативный кандидат в президенты Брюно Ретайо сказал: «Общество, основанное на братстве, поддерживает, защищает и заботится о людях. Оно никогда не отказывается от самых уязвимых из нас».

Сенат, где большинство находится у консервативных правых, голосовал против, однако по конституции последнее слово остаётся за нижней палатой. Закон ещё может быть рассмотрен Конституционным советом и скорректирован. Помощь в уходе из жизни уже разрешена в ряде европейских стран, включая Швейцарию, Бельгию и Нидерланды, а также в нескольких штатах США — для неизлечимо больных пациентов. В Австрии с 2022 года разрешается непрямая эвтаназия для тяжелобольных людей. В 2023 году эвтаназию по тому же принципу разрешили в Португалии.