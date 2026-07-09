Парламент ЕС проголосовал за контроль над частной перепиской.

Технологические компании, такие как Meta, Microsoft, Google и другие, вскоре могут получить право сканировать личную переписку в чатах для выявления доказательств сексуального насилия над детьми.

В четверг, 9 июля, Европарламент, одобрив предложение Совета государств-членов, проголосовал за временное исключение из правил защиты данных ЕС, но потребовал при этом внести ряд правок в исходный проект, передает dw.com

Новые правила не распространяются на чаты со сквозным шифрованием (end-to-end encryption) - такие как WhatsApp, Signal и другие, однако допускают использование инструментов автоматизированного сканирования контента непосредственно на устройствах пользователей.

Для того чтобы мессенджеры могли законно выявлять детскую порнографию, им необходимо получить специальное разрешение на отступление от строгих норм ЕС по защите персональных данных. Подобная практика существовала и ранее, однако в апреле действие исключения прекратилось, так как парламент отказался продлевать его в прежнем виде.

Планируется, что временный режим будет действовать до апреля 2028 года. Перед вступлением правил в силу свою позицию должна озвучить Еврокомиссия, а окончательное решение должен принять Совет ЕС.

До 2021 года у платформ не было правовых оснований сканировать переписку - это противоречило европейским правилам защиты данных. Затем в ЕС приняли временный регламент, сделавший исключение: платформам разрешили сканировать чаты добровольно. С тех пор его продлевали - причем каждый раз с большими усилиями.

В марте 2026 года Европарламент предложил собственный вариант продления, но лишь при конкретных подозрениях. Совет ЕС не согласился, переговоры зашли в тупик, и 26 марта Европарламент отклонил продление целиком. С 3 апреля регламент перестал действовать.

В июне глава Европарламента Роберта Метсола вновь подняла тему на саммите ЕС. 7 июля Европарламент проголосовал сначала не по существу, а по процедуре: новую меру решили рассматривать в срочном порядке, минуя профильный комитет.