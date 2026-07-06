Еврокомиссия обсудит возможности улучшения работы новой системы въезда/выезда.

Во вторник, 7 июля, Европейская комиссия проведет встречу на экспертном уровне с государствами-членами ЕС с целью налаживания работы новой системы въезда в Евросоюз, чтобы сократить очереди и задержки при пограничном контроле.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт 6 июля.

Еврокомиссия обсудит недостатки и возможности улучшения работы новой системы въезда/выезда (EES) в ЕС 7 июля.

"Встреча состоится завтра. Это встреча на техническом уровне с должностными лицами Генерального директората по вопросам миграции и внутренних дел (DG HOME)", – сообщил Ламмерт.

Он добавил, что еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер в это же время "усиливает свои контакты с министрами в соответствующих государствах-членах, чтобы понять, какая именно поддержка необходима".

Пресс-секретарь напомнил, что речь идет о 1 500 пунктах пересечения границы в 29 странах ЕС, где была внедрена новая система.

На данный момент по новой системе зафиксировано почти 110 миллионов зарегистрированных въездов и выездов. Это более 2 миллионов въездов и выездов еженедельно.

"Большинство проблем, с которыми сталкиваются в некоторых аэропортах, касаются не самой системы въезда-выезда (EES), а скорее структурных проблем, которые существовали еще до внедрения новой системы", – пояснил Ламмерт.

По его словам, в некоторых аэропортах, например, не хватает персонала, где-то не готова инфраструктура, где-то – недостаточно места для новых технических мощностей. Также следует учитывать общую пропускную способность аэропорта.

"Frontex (Европейское агентство по охране границ и береговой охране. – "ЕП") готово направить персонал в самые загруженные аэропорты… И Frontex также будет готово помочь внедрить новое приложение для предварительной регистрации, которое было разработано для всех государств-членов", – сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что касается приложения, позволяющего гражданам пройти предварительную регистрацию онлайн, в Еврокомиссии выделили Швецию, которая наладила его успешное использование.

Маркус Ламмерт также напомнил, что "когда возникают ситуации исключительно высокой нагрузки на определенном пункте пересечения границы, существует возможность временно приостановить регистрацию биометрических данных".

Ранее перевозчики и другие отраслевые группы обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором выразили серьезную обеспокоенность из-за длинных очередей на границе.

В то же время руководитель компании, управляющей аэропортами Рима, заявил, что аэропорты итальянской столицы будут вынуждены приостановить действие новой биометрической пограничной системы ЕС, чтобы справиться с летним наплывом туристов.