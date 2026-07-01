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bani.md logobani
1 Июля 2026, 13:00
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НЦБК: В MoldATSA могли искусственно дробить закупки, чтобы обойти контроль

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) выявил возможные практики намеренного дробления закупок в ГП MoldATSA, которые могли позволить избежать конкурентных процедур закупок и механизмов институционального контроля.

НЦБК: В MoldATSA могли искусственно дробить закупки, чтобы обойти контроль.
НЦБК: В MoldATSA могли искусственно дробить закупки, чтобы обойти контроль.

Согласно отчету об оценке институциональной добросовестности, за первые девять месяцев 2025 года предприятие приобрело товары и работы для систем безопасности на общую сумму около 2 миллионов леев, однако эти закупки были разделены на 14 отдельных контрактов небольшой стоимости, сообщает bani.md

Антикоррупционные инспекторы считают, что такая практика может указывать на возможное преднамеренное дробление закупок с целью избежать проведения конкурентных процедур, что снижает прозрачность и конкуренцию между экономическими операторами.

В отчете также отмечается, что MoldATSA часто прибегала к прямым закупкам вместо открытых процедур, что, по мнению НЦБК, создает предпосылки для мошенничества и коррупционных действий. Согласно документу, повторяющееся предоставление контрактов разным компаниям, которые могут быть между собой связаны, представляет дополнительный риск и требует проверки.

Оценщики также выявили другие уязвимые практики. Среди них — заключение контрактов на уровне порога в 400 000 леев, выше которого требуется согласие учредителя, с последующим увеличением сумм через дополнительные соглашения. НЦБК считает, что такие действия могут быть способом обхода механизмов надзора и контроля.

В отчете также отмечается, что предприятие не использовало в полной мере электронную систему M-Tender, а прозрачность процедур закупок, мониторинг исполнения контрактов и публикация информации общественного интереса были недостаточными.

В заключении НЦБК рекомендует пересмотреть порядок планирования и организации закупок, использовать конкурентные процедуры и усилить механизмы внутреннего контроля, чтобы снизить риски коррупции и неэффективного использования средств предприятия.

Источник
bani.md logobani
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