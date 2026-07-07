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tvn.md logotvn
7 Июля 2026, 21:29
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Парламент усилит контроль за работодателями иностранных работников

Парламент Молдовы намерен усилить требования к работодателям, которые нанимают граждан из-за рубежа, после выявления более 100 иностранных работников, проживавших в ненадлежащих условиях в муниципии Кишинёв.

Парламент усилит контроль за работодателями иностранных работников.
Парламент усилит контроль за работодателями иностранных работников.

Комиссия парламента по социальной защите, здравоохранению и семье 7 июля провела публичные слушания по вопросу соблюдения прав и условий проживания иностранных работников. Поводом стала проверка, в ходе которой были обнаружены 102 гражданина Бангладеш и Непала, трудоустроенные в девяти компаниях, но размещённые на территории одной организации в антисанитарных условиях, передает radiomoldova.md

По данным Генерального инспектората по миграции, для получения разрешений на проживание с целью работы работодатели указывали фиктивные адреса проживания в городе Криуляны, где были приобретены 11 квартир. Фактически рабочие там не проживали — их разместили в помещении возле коммуны Бачой, в муниципии Кишинёв.

В результате проверки были составлены 102 протокола о нарушениях за несвоевременное уведомление об изменении места проживания. Двое иностранных граждан, превысивших разрешённый срок пребывания в стране, были взяты под государственный контроль.

Материалы проверки направили в Национальное агентство общественного здоровья, Государственную инспекцию труда, Государственную налоговую службу и Национальную инспекцию технического надзора. Работодателей обязали устранить нарушения, а работников переселили в помещения, соответствующие требованиям.

В Генеральном инспекторате по миграции отметили, что аналогичные проблемы у этой же компании выявлялись ещё в 2025 году.

В парламенте заявили о подготовке законодательных изменений, которые должны усилить контроль за условиями проживания иностранных работников, а также повысить ответственность работодателей, привлекающих рабочую силу из других стран.

Ранее проверки на шести предприятиях показали, что случаев нелегальной занятости выявлено не было, однако инспекторы зафиксировали нарушения, связанные с условиями труда и соблюдением требований безопасности.

Источник
tvn.md logotvn
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