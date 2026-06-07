Парижский Диснейленд не смог себя окупить за 30 лет работы.

Парижский Диснейленд остается самым успешным международным курортом Disney за пределами США, но компания до сих пор не вернула все вложенные в него средства. За 34 года работы совокупный дефицит инвестиций Disney в проект составил около 4,2 млрд долларов, пишет The Guardian со ссылкой на анализ финансовой отчетности.

Курорт открылся в 1992 году и сегодня принимает примерно 16 млн посетителей в год. В него входят два тематических парка — Disneyland Park и Disney Adventure World. Второй парк недавно получил крупное расширение: в конце марта там открылась новая зона по мотивам мультфильма «Холодное сердце». Она стала частью инвестиционной программы Disney объемом около 2,5 млрд долларов.

При этом текущие показатели вселяют оптимизм. В 2025 финансовом году выручка его управляющей компании Euro Disney Associés выросла до рекордных 4 млрд долларов, а чистая прибыль почти утроилась и достигла 304,2 миллионов. Это лучший результат за всю историю курорта.

Однако эти показатели не перекрывают десятилетия убытков и крупных вложений. По данным The Guardian, Disney в общей сложности инвестировала в Euro Disney около 6,8 млрд долларов, но значительную часть этих денег пока не вернула. Курорт выплатил Disney только один дивиденд — в 1993 году.

Одна из причин затяжной окупаемости — изначальная структура проекта. Французское правительство продало Disney землю под курорт при условии, что компания разделит владение европейским бизнесом с публичными акционерами. В результате Disney принадлежало 49% Euro Disney, а остальная часть акций торговалась на бирже.

Строительство также сопровождалось высокой долговой нагрузкой. Почти 60% первоначальной стоимости проекта покрыли банковскими кредитами. Из-за этого Euro Disney быстро столкнулась с финансовыми проблемами, а тяжелая долговая структура годами давила на прибыль.

На результатах сказались и внешние кризисы. Первый парк открылся во время экономического спада начала 1990-х. Второй парк запустили в 2002 году, когда туризм еще восстанавливался после терактов 11 сентября 2001 года. Позже посещаемость и доходы ударили теракты в Париже в 2015 году, пандемия COVID-19, а также рост цен на газ и авиабилеты.

В 2017 году Disney полностью выкупила Euro Disney, вывела компанию с биржи и провела финансовую реструктуризацию. Это помогло стабилизировать бизнес, однако пандемия снова нарушила восстановление.