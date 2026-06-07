Парижский Диснейленд не смог себя окупить за 30 лет работы
И это несмотря на то, что Диснейленд во Франции фантастически успешен.
Парижский Диснейленд остается самым успешным международным курортом Disney за пределами США, но компания до сих пор не вернула все вложенные в него средства. За 34 года работы совокупный дефицит инвестиций Disney в проект составил около 4,2 млрд долларов, пишет The Guardian со ссылкой на анализ финансовой отчетности.
Курорт открылся в 1992 году и сегодня принимает примерно 16 млн посетителей в год. В него входят два тематических парка — Disneyland Park и Disney Adventure World. Второй парк недавно получил крупное расширение: в конце марта там открылась новая зона по мотивам мультфильма «Холодное сердце». Она стала частью инвестиционной программы Disney объемом около 2,5 млрд долларов.
При этом текущие показатели вселяют оптимизм. В 2025 финансовом году выручка его управляющей компании Euro Disney Associés выросла до рекордных 4 млрд долларов, а чистая прибыль почти утроилась и достигла 304,2 миллионов. Это лучший результат за всю историю курорта.
Однако эти показатели не перекрывают десятилетия убытков и крупных вложений. По данным The Guardian, Disney в общей сложности инвестировала в Euro Disney около 6,8 млрд долларов, но значительную часть этих денег пока не вернула. Курорт выплатил Disney только один дивиденд — в 1993 году.
Одна из причин затяжной окупаемости — изначальная структура проекта. Французское правительство продало Disney землю под курорт при условии, что компания разделит владение европейским бизнесом с публичными акционерами. В результате Disney принадлежало 49% Euro Disney, а остальная часть акций торговалась на бирже.
Строительство также сопровождалось высокой долговой нагрузкой. Почти 60% первоначальной стоимости проекта покрыли банковскими кредитами. Из-за этого Euro Disney быстро столкнулась с финансовыми проблемами, а тяжелая долговая структура годами давила на прибыль.
На результатах сказались и внешние кризисы. Первый парк открылся во время экономического спада начала 1990-х. Второй парк запустили в 2002 году, когда туризм еще восстанавливался после терактов 11 сентября 2001 года. Позже посещаемость и доходы ударили теракты в Париже в 2015 году, пандемия COVID-19, а также рост цен на газ и авиабилеты.
В 2017 году Disney полностью выкупила Euro Disney, вывела компанию с биржи и провела финансовую реструктуризацию. Это помогло стабилизировать бизнес, однако пандемия снова нарушила восстановление.
Несмотря на долгую историю убытков, Disney продолжает развивать парижский курорт. Для компании он остается не только самостоятельным бизнесом, но и площадкой для продвижения фильмов, персонажей и брендов среди миллионов посетителей.