Дурова вновь допросили в Париже по делу 2024 года.

Новый допрос основателя Telegram Павла Дурова в рамках расследования о возможной причастности мессенджера к преступной деятельности длился более шести часов, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

Основатель Telegram Павел Дуров был вновь допрошен в Париже в рамках расследования о возможной причастности мессенджера к преступной деятельности. Об этом поздно вечером в среду, 8 июля, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники. По их данным, новый допрос Дурова длился более шести часов и стал четвертым с момента предъявления ему обвинений в 2024 году, передает dw.com

"Спустя почти два года после того, как Павлу Дурову были предъявлены официальные обвинения, до сих пор нет доказательств, подтверждающих эти обвинения", - заявили три адвоката основателя Telegram агентству AFP после допроса. Защита также сообщила, что подала жалобы во Франции и в европейские судебные инстанции.

Франция снимала ограничения на перемещения Павла Дурова

Как 13 ноября 2025 года сообщило агентство AFP со ссылкой на анонимный источник, французские власти отменили ограничения на выезд для Дурова. Ранее ему разрешали лишь ограниченные поездки в Дубай, где он проживает. По данным источника AFP, с середины ноября предприниматель может свободно покидать Францию, а также освобожден от обязанности регулярно отмечаться в полицейском участке в Ницце.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года по обвинениям, связанным с модерацией Telegram. 17 мая 2026 года, спустя полгода после того, как основатель мессенджера добился отмены судебного надзора, прокурор Парижа Лор Беко заявила, что расследование дела Дурова продолжается и он по-прежнему находится под судебным контролем.

Во Франции основателя Telegram обвиняют в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с правоохранителями. По мнению французских следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.