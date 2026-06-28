Париж охлаждает здания без единого кондиционера.

Другой европейский город уже пристально изучает опыт французской столицы.

Париж использует одну из крупнейших в мире централизованных систем охлаждения города – 120 км подземных труб с водой из Сены вместо тысяч отдельных кондиционеров. Об этом сообщает румынское издание stiripesurse, передает unian.net

Система работает просто: холодная вода из Сены течет по трубам рядом с горячей водой из городских зданий. Тонкая металлическая стенка между ними позволяет теплу переходить с одной стороны на другую – и здание охлаждается. Вода возвращается в реку немного теплее, чем была.

Сейчас, как известно, к сети подключено более 3 000 объектов – Лувр, Гран-Пале, больницы, школы, офисы и роскошные отели. К 2042 году сеть планирует утроиться и охватить все районы города.

"Это своего рода чудо-решение в эпоху глобального потепления", – говорит Тибо Войта, эксперт по энергетике и климату и советник Института Жака Делора.

Система была разработана ещё в 1990-х. С 2022 года ею управляет компания Fraîcheur de Paris ("Свежесть Парижа") совместно с RATP и Engie по 20-летнему контракту. Сама сеть остаётся в собственности города.

"Не все здания в Париже имеют одинаковые потребности в охлаждении, и не все они подходят для подключения к сети. Цифра 3 000... отражает реалистичную траекторию развития. Цель – перейти от исторической сети, ориентированной на крупные здания третичного сектора, к общегородской инфраструктуре", – пояснил пресс-секретарь Fraîcheur de Paris Тим Гигон.

Румынские СМИ отмечают, что аналогичную систему можно было бы реализовать и в Бухаресте – через центр города также протекает река Дымбовица.