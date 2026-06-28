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unian.net logounian
28 Июня 2026, 18:14
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Париж охлаждает здания без единого кондиционера

Другой европейский город уже пристально изучает опыт французской столицы.

Париж охлаждает здания без единого кондиционера.
Париж охлаждает здания без единого кондиционера.

Париж использует одну из крупнейших в мире централизованных систем охлаждения города – 120 км подземных труб с водой из Сены вместо тысяч отдельных кондиционеров. Об этом сообщает румынское издание stiripesurse, передает unian.net

Система работает просто: холодная вода из Сены течет по трубам рядом с горячей водой из городских зданий. Тонкая металлическая стенка между ними позволяет теплу переходить с одной стороны на другую – и здание охлаждается. Вода возвращается в реку немного теплее, чем была.

Сейчас, как известно, к сети подключено более 3 000 объектов – Лувр, Гран-Пале, больницы, школы, офисы и роскошные отели. К 2042 году сеть планирует утроиться и охватить все районы города.

"Это своего рода чудо-решение в эпоху глобального потепления", – говорит Тибо Войта, эксперт по энергетике и климату и советник Института Жака Делора.

Система была разработана ещё в 1990-х. С 2022 года ею управляет компания Fraîcheur de Paris ("Свежесть Парижа") совместно с RATP и Engie по 20-летнему контракту. Сама сеть остаётся в собственности города.

"Не все здания в Париже имеют одинаковые потребности в охлаждении, и не все они подходят для подключения к сети. Цифра 3 000... отражает реалистичную траекторию развития. Цель – перейти от исторической сети, ориентированной на крупные здания третичного сектора, к общегородской инфраструктуре", – пояснил пресс-секретарь Fraîcheur de Paris Тим Гигон.

Румынские СМИ отмечают, что аналогичную систему можно было бы реализовать и в Бухаресте – через центр города также протекает река Дымбовица.

Источник
unian.net logounian
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