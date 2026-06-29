29 Июня 2026, 16:59
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Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже
Яркая молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже во время шторма. Порывы ветра на вершине сооружения превышали 100 километров в час.
Сильная гроза обрушилась на центральный и северо-западные регионы Франции. Национальная обсерватория по наблюдению за торнадо и грозами зафиксировала более 13 тысяч молний по всей стране вечером в воскресенье, 28 июня, пишет bfmtv.com
Сильные дожди во Франции сменили аномальную жару, которая обрушилась на Европу.