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29 Июня 2026, 16:59
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Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже

Яркая молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже во время шторма. Порывы ветра на вершине сооружения превышали 100 километров в час.

Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже.
Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже.

Сильная гроза обрушилась на центральный и северо-западные регионы Франции. Национальная обсерватория по наблюдению за торнадо и грозами зафиксировала более 13 тысяч молний по всей стране вечером в воскресенье, 28 июня, пишет bfmtv.com

Сильные дожди во Франции сменили аномальную жару, которая обрушилась на Европу.

Источник
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