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epravda.com.ua logoepravda
2 Июня 2026, 23:05
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Paramount обращается к ЕС за разрешением на приобретение Warner Bros

Как следует из документа, представленного во вторник в Европейскую комиссию, компания Paramount Skydance Corp обратилась в антимонопольные органы ЕС за разрешением на приобретение Warner Bros Discovery.

Paramount обращается к ЕС за разрешением на приобретение Warner Bros.
Paramount обращается к ЕС за разрешением на приобретение Warner Bros.

Предлагаемое поглощение стоимостью 110 млрд долларов объединит две старейшие франшизы индустрии развлечений, хотя критики, среди которых некоторые голливудские звезды, заявляют, что это может поставить под угрозу рабочие места в кино- и телеиндустрии, передает epravda.com.ua

Комиссия, выступающая в роли антимонопольного регулятора ЕС, до 7 июля примет решение: одобрить ли сделку с компенсационными мерами или без них, либо начать полномасштабное расследование, если у нее возникнут серьезные опасения.

Paramount готова продать второстепенные каналы, такие как свои детские бренды, чтобы устранить любые опасения относительно конкуренции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Американские антимонопольные регуляторы, по-видимому, готовы одобрить сделку после двухчасовой встречи в Министерстве юстиции, сообщил Semafor в прошлом месяце.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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