theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Июля 2026, 22:44
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за $23 млн

Футболист сборной Бразилии Неймар после вылета с чемпионата мира-2026 купил яхту за $23 миллиона.

Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за $23 млн.
Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за $23 млн.

Яхта находится в Ангре-дус-Рейс, штат Рио-де-Жанейро, передает tycsports.com

В ней шесть кают и зоны отдыха, на верхней палубе расположена вертолётная площадка.

Бразилия завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте