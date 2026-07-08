ЕС непреклонен в вопросе новой системы въезда, несмотря на летний хаос в аэропортах.

ЕС отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок после того, как эта система вызвала хаос в аэропортах и на сухопутных пограничных пунктах.

Об этом сообщает Euractiv, передает "Европейская правда".

Система въезда-выезда (EES), вступившая в силу в апреле, требует от граждан стран, не входящих в ЕС, сдавать отпечатки пальцев и проходить сканирование лица по прибытии в Шенгенскую зону.

Однако технические сбои и неэффективное внедрение системы привели к образованию длинных очередей на пунктах паспортного контроля ЕС, а также к многочисленным задержкам рейсов.

Это побудило европейские авиакомпании и аэропорты настойчиво призывать Европейскую комиссию "полностью приостановить" действие EES до сентября и обеспечить "постоянную оперативную гибкость", чтобы столицы стран ЕС могли впоследствии временно отложить внедрение этой системы.

Однако высокопоставленный европейский чиновник заявил во вторник, что полная приостановка не является ни необходимой, ни целесообразной.

"Система не будет работать, если ввести полную приостановку на одном из других пунктов въезда или выезда", поскольку пограничные органы "должны постоянно сверять" данные о въезде и выезде людей из блока, отметил он.

Он добавил, что действующая система уже позволяет государствам-членам временно приостанавливать биометрическую регистрацию на возобновляемые шестичасовые периоды до сентября. По его словам, даже в летний период это обеспечивает достаточную гибкость, которой государства-члены уже пользуются.

Эти замечания вряд ли удовлетворят европейский авиационный и транспортный сектор.

"Система не идеальна, но мы продолжаем наблюдать улучшения на всех уровнях", – заявил представитель ЕС.

Он добавил, что Брюссель и в дальнейшем будет "очень, очень тесно сотрудничать с отраслью".

"Очень важно также заручиться поддержкой [отрасли], чтобы продолжать совершенствовать систему в целом", – отметил чиновник, добавив, что ни одна из стран-членов не требовала внесения изменений в действующую систему.