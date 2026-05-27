theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
27 Мая 2026, 14:48
3 899
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Папа римский одним из первых сел за руль электрокара Ferrari

Папа римский Лев XIV стал одним из первых обладателей первой в истории Ferrari модели электрокара Luce. Машину ему подарила делегация концерна во время посещения резиденции понтифика в Кастель-Гандольфо.

Папа римский одним из первых сел за руль электрокара Ferrari.
Папа римский одним из первых сел за руль электрокара Ferrari.

Папа римский принял делегацию в составе главы владеющей Ferrari холдинговой компании Exor Джона Элкана, гендиректора Ferrari Бенедетто Винью и других топ-менеджеров и технических специалистов. Визит состоялся вскоре после официальной презентации Luce. Представители бренда подарили Льву XIV новый электрокар белого цвета.

«Эта встреча имеет огромное символическое значение и вдохновляет всех сотрудников нашей компании продолжать свой путь с энтузиазмом, ответственностью и уверенностью в будущем», — заявил господин Элканн.

Первый электрокар Ferrari произвел на участников рынка, экспертов и потенциальных покупателей неоднозначное впечатление. Акции итальянского автоконцерна сразу после начала презентации продемонстрировали снижение. Модель Luce, дизайн которой разработало бюро бывшего главного дизайнера Apple Джонатана Айва, критиковали за не соответствующие стилю Ferrari экстерьер и интерьер.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте