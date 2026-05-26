Папа римский сравнил развитие ИИ со строительством Вавилонской башни.

По мнению папы римского, ИИ способствует распространению дезинформации, провоцирует конфликты и рискует привести мир к бесконечной войне, пишет meduza.io

Лев XIV отмечает, что данные, используемые искусственным интеллектом, не должны оставаться исключительно в частных руках. Кроме этого, папа призвал снизить уровень конкуренции между компаниями, занимающимися искусственным интеллектом.

Развитие ИИ папа римский сравнил с библейским сюжетом, в котором движимые гордыней люди попытались построить Вавилонскую башню до небес и разгневали Бога. По словам Льва XIV, эта история показывает опасность любых начинаний, которые «стремятся достичь небес без Божьего благословения».

В своей энциклике папа римский также коснулся теории «справедливой войны» — доктрины церкви, которая использовалась для оправдания глобальных конфликтов. По мнению папы, эта теория устарела, а военная сила может применяться только для «самообороны в самом строгом смысле этого слова».

Как пишет Reuters, сооснователь компании Anthropic Крис Олах, который был на презентации энциклики, поблагодарил папу римского за то, что тот обратил внимание на проблемы, связанные с ИИ. Он отметил, что компании, подобные его собственной, сталкиваются с мощным коммерческим давлением и нуждаются во внешнем контроле.