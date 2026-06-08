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dw.com logodw
8 Июня 2026, 07:00
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Месса папы римского в Мадриде собрала 1,2 млн человек

Грандиозное богослужение под открытым небом в центре Мадрида собрало 1,2 млн человек. Это событие стало самым масштабным с участием папы римского Льва XIV с момента его избрания в мае прошлого года.

Месса папы римского в Мадриде собрала 1,2 млн человек.
Месса папы римского в Мадриде собрала 1,2 млн человек.

Свыше миллиона человек посетили в воскресенье, 7 июня, мессу с участием папы римского Льва XIV, проходившую под открытым небом в центре Мадрида. Это событие стало самым массовым для понтифика с момента его избрания в мае прошлого года, пишет агентство dpa. Ватикан и организаторы церемонии оценили число собравшихся в 1,2 млн человек, пишет dw.com

Как сообщается, Лев XIV прибыл на место богослужения на площади Сибелес в белом папамобиле, по пути его приветствовали толпы людей. В своей проповеди понтифик призвал собравшихся воплощать свою веру в жизнь, помогая ближним. Бог "отождествляет себя с бедными, угнетенными, одинокими и покинутыми", подчеркнул он.

Визит папы римского в Испанию

Недельный визит папы римского в Испанию начался в субботу, 6 июня, когда понтифик встретился с мигрантами и бездомными, а также принял участие в молитвенном бдении, собравшем около 600 тысяч молодых людей. Ранее папа выступил с критикой глобальных тенденций правого популизма, призвав положить конец "раскалывающим общество нарративам", и выразил надежду, что его визит в Испанию послужит примером уважения "к каждому человеку".

Ожидается, что Лев XIV также посетит Барселону и Канарские острова, где он проведет богослужения и встретится с прибывшими из Западной Африки мигрантами. 

Источник
dw.com logodw
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