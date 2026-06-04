Туристы шокированы ценами на курортах Черногории: стейк - 40 евро, пицца - 15 евро

На пляжах слышна речь на разных языках, включая английский, немецкий и русский, однако высокие цены удивляют часть посетителей, сообщает libertatea.ro

«Я заказал стейк и, когда увидел цену в 40 евро, был шокирован. Туристов здесь очень много, но и цены серьёзные. Пицца стоит от 10 до 15 евро, кофе и вода — от двух до четырёх евро. Когда всё складывается вместе, отдых уже совсем нельзя назвать дешёвым», - делятся впечатлениями туристы.

Расходы не ограничиваются ресторанами. Десятидневный отдых для семьи из четырёх человек с полупансионом обходится примерно в 2700 евро, а проживание с видом на море может стоить до 3500 евро.

Несмотря на рост цен, владельцы ресторанов и гостиниц настроены оптимистично. Они ожидают, что в ближайшие месяцы поток туристов ещё больше увеличится, что позволит успешно провести летний туристический сезон.

Черногория расположена на побережье Адриатического моря и славится многочисленными туристическими достопримечательностями и живописными местами, которые пользуются популярностью у путешественников.