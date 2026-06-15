Отель на румынском курорт Мамая стал брать штраф 50 леев за испачканное полотенце.

Сообщение гостиницы в социальных сетях собрало тысячи комментариев и разделило пользователей на два лагеря, сообщает adevarul.ro

Представители отеля пояснили, что дополнительная плата взимается только в случаях, когда полотенца безвозвратно повреждены пятнами от кофе, тонального крема, краски для волос или других стойких веществ. По их словам, перед принятием такого решения они обращались в различные прачечные и использовали профессиональные средства, однако некоторые загрязнения полностью удалить не удаётся.

В гостинице признали, что после введения правила получили ряд негативных отзывов и низких оценок от клиентов, однако считают меру необходимой для компенсации расходов на замену текстиля.

Многие пользователи поддержали решение отеля. По их мнению, если клиент портит имущество, он должен возмещать причинённый ущерб. Некоторые комментаторы отметили, что вопрос касается не только денег, но и элементарной культуры поведения. Другие рассказали, что специально используют собственные полотенца для волос после окрашивания, чтобы не испачкать гостиничные.

Часть пользователей предложила брать с гостей залог при заселении и возвращать его после проверки номера. Некоторые привели примеры подобных практик в Испании, Греции, Канаде и Венгрии.

В то же время критики считают, что полотенца и постельное бельё относятся к расходным материалам, а подобные потери должны учитываться в операционных расходах гостиницы. По их мнению, пятна от косметики, кофе или других бытовых загрязнений являются обычным следствием эксплуатации номера.

Один из специалистов гостиничной отрасли заявил, что за 17 лет работы неоднократно сталкивался с подобными ситуациями и считает, что штрафы принесут больше негативных отзывов, чем реальной выгоды. Он предложил использовать специальные полотенца для снятия макияжа и заранее информировать гостей о правилах пользования текстилем.

Похожий спор в конце 2024 года вызвал широкий резонанс в Индии, где гостиница потребовала от клиента оплатить стоимость испачканных кофе подушки и постельного белья. Случай также разделил общественное мнение и поднял вопрос о том, где проходит граница между обычным износом гостиничного имущества и его порчей, за которую должен платить постоялец.