Элитные отели Дубая снизили цены в четыре раза из-за нехватки туристов.

Благодаря этому многие жители страны впервые получили возможность отдохнуть в самых престижных гостиницах эмирата, передает unian.net

Особой популярностью пользуются пятизвездочные отели на искусственном острове Пальма Джумейра. В выходные и праздничные дни их просторные лобби вновь наполняются гостями, однако теперь основную часть отдыхающих составляют местные жители.

«Я никогда раньше не останавливался в отеле на Пальме, потому что цены были слишком высокими. Но благодаря специальному тарифу для резидентов, который оказался в четыре раза ниже обычного, роскошный отдых стал доступным», — рассказал проживающий в Дубае ливанский врач Фади Искандарани.

Несмотря на акции и скидки, гостиничный сектор продолжает испытывать трудности. Во многих отелях загрузка остается низкой, из-за чего владельцам приходится закрывать целые этажи.

Еще в прошлом году Дубай принял около 19,5 млн туристов и входил в число самых популярных туристических направлений региона. Средняя заполняемость 827 гостиниц эмирата, среди которых 173 пятизвездочных отеля, превышала 80%.

Однако военный конфликт с участием Ирана, затронувший страны Персидского залива, негативно сказался на репутации региона как безопасного направления для отдыха. Хотя после вступления в силу перемирия 8 апреля часть туристов вернулась, поток гостей по-прежнему остается ограниченным.

Генеральный менеджер отеля Anantara The Palm Майкл Робинсон отметил, что гостиница привлекает местных жителей скидками до 50%. По его словам, в выходные дни заполняемость достигает более 90%, однако в будни падает до 20–30%.

В то же время представители отрасли сомневаются, что спрос со стороны резидентов сможет компенсировать отсутствие иностранных туристов в долгосрочной перспективе. Особые опасения вызывает летний сезон, когда многие семьи традиционно покидают Дубай на время школьных каникул.

Часть гостиниц уже была вынуждена временно закрыться. Так, легендарный отель Бурдж-аль-Араб использовал период снижения спроса для проведения ремонтных работ. Другие гостиницы сократили персонал или урезали зарплаты сотрудникам. По словам работника одного из отелей в центре города, его заработная плата была снижена на 40%.

Некоторым сотрудникам, работающим в роскошных отелях , часто предлагают отпуск за свой счет.