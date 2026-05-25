В Румынии сотрудники отеля всю ночь охраняли туристов от медведя.

«Мы дежурили всю ночь и постоянно звонили на 112. В какой-то момент персонал просто опустил руки — все наши усилия оказались напрасными, хотя в Пояне находилась специальная команда», — сообщили сотрудники, пишет libertatea.ro

«Это уже страшно. Стоит оставить дверь открытой — медведь заходит в дом. Не говоря уже о туристах, которым теперь страшно приезжать. Те, кто раньше приезжал, говорят, что больше не рискнут ехать в Пояна-Брашов с детьми из-за страха перед медведями. Мы уже не знаем, что делать. Это ситуация максимальной тревоги», — рассказали местные жители.

Представители туристической отрасли предупреждают, что ситуация начинает серьёзно влиять на имидж курорта — одного из самых популярных горных направлений в Румынии. Многие туристы, особенно семьи с детьми, уже избегают поездок в этот район, а местные жители требуют срочных мер и конкретных действий, чтобы избежать трагедий.