libertatea.ro
25 Мая 2026, 10:17
В Румынии сотрудники отеля всю ночь охраняли туристов от медведя

На румынском курорте Пояна-Брашов медведь проник в один из отелей, а сотрудники были вынуждены всю ночь дежурить, чтобы обеспечить безопасность туристов. Несмотря на звонки в службу 112, помощь, как утверждается, так и не прибыла.

«Мы дежурили всю ночь и постоянно звонили на 112. В какой-то момент персонал просто опустил руки — все наши усилия оказались напрасными, хотя в Пояне находилась специальная команда», — сообщили сотрудники, пишет libertatea.ro 

«Это уже страшно. Стоит оставить дверь открытой — медведь заходит в дом. Не говоря уже о туристах, которым теперь страшно приезжать. Те, кто раньше приезжал, говорят, что больше не рискнут ехать в Пояна-Брашов с детьми из-за страха перед медведями. Мы уже не знаем, что делать. Это ситуация максимальной тревоги», — рассказали местные жители.

Представители туристической отрасли предупреждают, что ситуация начинает серьёзно влиять на имидж курорта — одного из самых популярных горных направлений в Румынии. Многие туристы, особенно семьи с детьми, уже избегают поездок в этот район, а местные жители требуют срочных мер и конкретных действий, чтобы избежать трагедий.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
