theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
digi24.ro logodigi24
9 Июля 2026, 11:16
17
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Отдыхающих на румынском побережье напугала песчаная буря

На пляжах румынского курорта Эйфорие произошла сильная песчаная буря. Спасатели сообщили, что ветер резко усилился, создав опасные условия.

Отдыхающих на румынском побережье напугала песчаная буря.
Отдыхающих на румынском побережье напугала песчаная буря.

Вскоре в Сети появились кадры, на которых видно, как туристы покидают пляж, сообщает Digi24.

Спасатели призвали отдыхающих во время таких погодных условий не заходить в море с надувными матрасами, кругами и другими плавательными средствами.

«Если вы потеряли в воде надувной предмет, не пытайтесь плыть за ним. Течения и волны могут представлять угрозу для вашей жизни. Постоянно следите за детьми и соблюдайте указания спасателей», — подчеркнули они.

Побережье Черного моря находится под действием "желтого" уровня метеоопасности из-за усиления ветра.

Источник
digi24.ro logodigi24
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте