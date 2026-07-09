Отдыхающих на румынском побережье напугала песчаная буря.

На пляжах румынского курорта Эйфорие произошла сильная песчаная буря. Спасатели сообщили, что ветер резко усилился, создав опасные условия.

Вскоре в Сети появились кадры, на которых видно, как туристы покидают пляж, сообщает Digi24.

Спасатели призвали отдыхающих во время таких погодных условий не заходить в море с надувными матрасами, кругами и другими плавательными средствами.

«Если вы потеряли в воде надувной предмет, не пытайтесь плыть за ним. Течения и волны могут представлять угрозу для вашей жизни. Постоянно следите за детьми и соблюдайте указания спасателей», — подчеркнули они.

Побережье Черного моря находится под действием "желтого" уровня метеоопасности из-за усиления ветра.