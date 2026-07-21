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newsbv
21 Июля 2026, 12:51
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Отдых в Греции дорожает: аренда жилья выросла до 179 евро за ночь

Цены на краткосрочную аренду жилья в Греции значительно выросли в июне, превысив средний темп подорожания по Европе.

Отдых в Греции дорожает: аренда жилья выросла до 179 евро за ночь.
Отдых в Греции дорожает: аренда жилья выросла до 179 евро за ночь.

Согласно анализу платформы AirDNA, средняя стоимость ночи достигла 178,8 евро, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет newsbv.ro

Для сравнения, в среднем по Европе стоимость такого вида размещения составляет около 150 евро за ночь, а годовой рост цен составил 7,5%.

Несмотря на то что спрос на аренду через Airbnb и другие аналогичные платформы снизился более чем на 2%, средняя загрузка жилья сохранилась на уровне примерно 65%, показав лишь незначительное снижение. Эксперты объясняют это тем, что владельцы компенсировали падение спроса повышением цен.

По данным AirDNA, сейчас в Греции активно около 154 тысяч объектов, доступных для краткосрочной аренды и имеющих хотя бы одно бронирование за последний месяц. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Сокращение количества объектов размещения связывают с мерами, принятыми греческими властями для ограничения последствий чрезмерного туризма. В стране были введены более строгие правила работы и получения разрешений для объектов, предназначенных для альтернативной гостиничной аренды.

Источник
newsbv
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