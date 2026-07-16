Выжившая в ДТП в Греции девочка из Молдовы находится в критическом состоянии.

7-летняя девочка из Молдовы, единственная выжившая в страшном ДТП в Греции, в котором погибли её мать, отец и сестра, находится в критическом состоянии в больнице.

Тем временем водитель автоцистерны, с которой столкнулся автомобиль с молдавскими регистрационными номерами, задержан и вскоре предстанет перед судом, пишет tv8.md

Как сообщают греческие СМИ, ребёнок находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Салониках.

44-летний водитель автоцистерны будет доставлен в прокуратуру при суде первой инстанции города Полигирос.

Напомним, что авария произошла 15 июля 2026 года около 18:20. Легковой автомобиль, которым управлял 35-летний гражданин Молдовы, лоб в лоб столкнулся с автоцистерной под управлением 44-летнего гражданина Греции. В результате аварии погибли мужчина, женщина и грудной ребенок - члены одной семьи. Их старшая дочь была госпитализирована.