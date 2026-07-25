От Хорватии отвернулись даже самые верные туристы: Наш туризм рухнул.

Хотя данные за прошлый месяц указывают на то, что Хорватия второй год подряд теряет туристов в ключевой летний период, по мнению министра спорта и туризма, поводов для тревоги нет.

В июне Хорватию посетило на 7% меньше туристов, чем в аналогичном месяце прошлого года. Кроме того, приезжие провели в Хорватии на 6% меньше ночей, чем год назад. "Наш туризм рухнул", – комментирует результаты газета Jutarnji list, которая озвучила информацию со ссылкой на данные Хорватского туристического сообщества и Министерства туризма, передает unian.net

От Хорватии отвернулись прежде лояльные немцы. Число приездов туристов из этой страны упало в июне примерно на 36%, а число ночёвок – примерно на 28%. Для хорватов это ощутимый удар, ведь немцы относятся к туристам, которые не считают каждый грош, пишет Interia Biznes.

Ранее Хорватию "покинули" другие верные туристы – чехи. А вот в июне поток с чешского и польского рынков остался на том же уровне, что и в предыдущем году, сообщила газета.

Падение числа туристов в Хорватии - но поводов для беспокойства якобы нет

Министр Тончи Главина считает, что результаты июня не дают полной картины ситуации, ведь в мае поток вырос на 11%.

"Туристический поток нельзя оценивать месяц за месяцем, поскольку он колеблется из-за графика государственных праздников и школьных каникул на рынках-источниках. Первые шесть месяцев в совокупности показывают, что мы можем быть довольны, учитывая обстоятельства, в которых проходит этот туристический сезон", – заявил министр в программе Dnevnik телеканала HTV.

Slobodna Dalmacija - перед сезоном доходы значительно ниже

Этого оптимизма не разделяет газета Slobodna Dalmacija. "Эти данные, безусловно, указывают на общее снижение доходов от туризма в первой половине года, поскольку цены и доходы в предсезонный период значительно ниже, чем в летний сезон", – утверждает газета.

Как видно, первые данные за июль пока указывают на колебания – от очень небольшого роста до стагнации, добавляет издание.

С падением туристического потока сталкивается и Греция, которая до сих пор не жаловалась на отсутствие интереса со стороны туристов. Сервис Ethnos сообщил, что приезжих на 8–10% меньше, чем в прошлом году.