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ipn
12 Июля 2026, 19:45
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Ионицэ: Молдова впервые превысила порог в 300 тысяч иностранных туристов в год

Количество посещающих Республику Молдова иностранных туристов впервые с момента обретения страной независимости превысило отметку в 300 тысяч человек в год.

Ионицэ: Молдова впервые превысила порог в 300 тысяч иностранных туристов в год.
Ионицэ: Молдова впервые превысила порог в 300 тысяч иностранных туристов в год.

Данные представил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, который отмечает, что более 90 тысяч из них прибыли через организованный туризм, – передаёт ipn.md

Это самый высокий уровень с момента обретения страной независимости. В 1992 году, первом году, по которому существуют статистические данные, Республику Молдова посетили 292,2 тысячи иностранных туристов. По словам эксперта Института развития и социальных инициатив Viitorul, в первом квартале года туристов было на 15 тысяч больше, чем в первом квартале 2025 года.

Эксперт также отметил развитие внутреннего туризма: за этот период около 117 тысяч молдавских граждан решили путешествовать по стране через организованный туризм, по сравнению с примерно 112 тысячами в 2025 году и около 61 тысячи десять лет назад.

Представленные данные показывают также, что оборот туристической индустрии вырос с 384 миллионов долларов в 2015 году до 1,374 миллиарда долларов в 2025 году. Из этой суммы более миллиарда долларов составляют расходы граждан Молдовы на отдых за границей, 193 миллиона долларов – затраты иностранных туристов в Республике Молдова, а 97 миллионов долларов – расходы молдавских туристов в стране.

По словам Вячеслава Ионицэ, хотя показатели свидетельствуют о положительной эволюции, туристический потенциал Республики Молдова недостаточно задействован, а привлечение большего числа иностранных туристов поможет увеличить доходы от этого сектора деятельности.

Источник
ipn
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