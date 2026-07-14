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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 08:51
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Туристический троллейбус продолжит курсировать в Кишиневе по выходным

По субботам и воскресеньям запланированы три рейса с аудиогидом на русском, английском и румынском языках. Стоимость одной поездки составляет 30 леев.

Туристический троллейбус продолжит курсировать в Кишиневе по выходным.
Туристический троллейбус продолжит курсировать в Кишиневе по выходным.

Отправление туристического троллейбуса от Триумфальной арки осуществляется в 12:00 с аудиогидом на русском языке, в 14:00 на английском и в 16:00 на румынском, передает rupor.md

Посадка возможна в пределах 22 сидячих мест. Дети младше семи лет допускаются к поездке только в сопровождении одного из родителей.

Кишиневская администрация отмечает, что запуск туристического троллейбуса направлен на популяризацию туристических достопримечательностей столицы. Его цель — познакомить жителей и гостей Кишинева с историей города, его улиц и личностями, сыгравшими важную роль в развитии страны.

Туристический троллейбус курсирует только по выходным дням.

Источник
rupor.md logorupor
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