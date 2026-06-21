Основатель Magna миллиардер Франк Штронах признан виновным в сексуальных преступлениях.

Он превратил небольшую фирму в одного из крупнейших мировых производителей автокомпонентов: 93-летний канадско-австрийский миллиардер Франк Штронах.

Теперь суд признал его виновным в сексуальном принуждении и домогательствах, которые он совершал ещё в прошлом веке, передает bild.de

Всего основатель Magna International обвинялся в 12 эпизодах, которые, по сообщениям ORF, происходили между 1977 годом и началом 2000-х годов. Обвинения были тяжёлыми: несколько женщин, согласно канадским СМИ, утверждали, что познакомились со Штронахом в ресторане в Канаде. Затем в его квартире якобы происходили изнасилования или попытки изнасилования. В итоге суд счёл доказанными только два пункта обвинения в сексуальном принуждении и домогательствах. Часть эпизодов спустя десятилетия доказать не удалось. Меру наказания должны объявить 17 сентября.

Штронаха обвиняли в сексуальных преступлениях 13 женщин. В мае 2027 года должны быть рассмотрены обвинения ещё шести женщин, сообщает ORF.

Штронах эмигрировал из Австрии в Канаду в 1950-х. Там он основал Magna. Когда в 2009 году немецкий автопроизводитель Opel оказался в тяжёлом кризисе, компания пыталась приобрести его у General Motors, однако сделка в итоге сорвалась. В 2011 году он покинул пост руководителя Magna и вернулся в Австрию, где основал политическую партию Team Stronach. С популистскими требованиями и евроскептической программой партия получила 5,7% на выборах 2013 года. Однако после внутренних конфликтов в 2017 году партия прекратила существования.