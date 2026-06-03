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ipn
3 Июня 2026, 11:08
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Ни один таможенник не отстранён по делу грузовика с оружием на таможне Леушены–Албица

Об этом заявил руководитель учреждения Раду Врабие. По словам чиновника, в отсутствие чётких выводов расследования относительно причастности сотрудников таможни, все сотрудники учреждения продолжают свою работу.

Ни один таможенник не отстранён по делу грузовика с оружием на таможне Леушены–Албица.
Ни один таможенник не отстранён по делу грузовика с оружием на таможне Леушены–Албица.

Раду Врабие пояснил, что в случае с обнаруженным на границе грузовиком с оружием нет оснований для отстранения от службы ни одного сотрудника таможни, поскольку их причастность к незаконной перевозке не доказана, сообщает ipn.md

«В ходе расследования у нас нет сотрудников Таможенной службы, отстраненных от работы. Это оружие не перевозилось таможенниками. Расследование должно дать ответ на вопрос, проехал ли этот грузовик при содействии кого-либо из сотрудников Таможенной службы. Если расследование выявит причастность отдельных лиц, прокуратура обнародует эту информацию», — заявил Раду Врабие в эфире программы «Rezoomat» на телеканале RealitateaTV.

Глава Таможенной службы подчеркнул, что возможные дисциплинарные меры будут приняты только в том случае, если расследование докажет причастность кого-либо из сотрудников. Также Врабие настаивал на соблюдении презумпции невиновности, отметив, что санкции не могут быть применены при отсутствии неопровержимых доказательств.

«Если поступят запросы, я отстраню от должности причастных к этому лиц. С другой стороны, мы должны исходить из того, что живём в правовом государстве, где действует презумпция невиновности. Пока расследование не завершено и не дало ответов, говорить о возможных наказаниях преждевременно», — пояснил глава Таможенной службы.

В ноябре 2025 года на таможне Леушены-Албица был обнаружен грузовик, перевозивший значительный арсенал военного снаряжения. Согласно официальной информации, груз включал 18 переносных противотанковых ракет, 8 противотанковых гранатомётов, переносную систему противовоздушной обороны, а также компоненты дрона.

Источник
ipn
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