Bloomberg включил Месси в список миллиардеров

Отмечается, что с 2007 года 38-летний аргентинец заработал $700 млн (эта сумма состоит из зарплаты и различных бонусов), и его состояние перевалило за $1 млрд. Он стал вторым футболистом в индексе миллиардеров Bloomberg. В октябре 2025 года в него вошел форвард саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, передает bloomberg.com

За «Интер Майами» Месси выступает с 2023 года.

Месси — самый титулованный футболист в истории (46 трофеев). Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и десятикратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным чемпионом Франции с «Пари Сен-Жермен».