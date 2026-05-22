bloomberg
22 Мая 2026, 17:21
Bloomberg включил Месси в список миллиардеров

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал миллиардером.

Bloomberg включил Месси в список миллиардеров. Фото: Rich Storry

Отмечается, что с 2007 года 38-летний аргентинец заработал $700 млн (эта сумма состоит из зарплаты и различных бонусов), и его состояние перевалило за $1 млрд. Он стал вторым футболистом в индексе миллиардеров Bloomberg. В октябре 2025 года в него вошел форвард саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, передает bloomberg.com

За «Интер Майами» Месси выступает с 2023 года.

Месси — самый титулованный футболист в истории (46 трофеев). Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и десятикратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным чемпионом Франции с «Пари Сен-Жермен».

Источник
bloomberg
