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29 Июля 2026, 11:38
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ООН: Миру грозит новая эпидемия ВИЧ из-за сокращения финансирования

Сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ грозит миру новой эпидемией заболевания. Об этом сообщается в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

ООН: Миру грозит новая эпидемия ВИЧ из-за сокращения финансирования.
ООН: Миру грозит новая эпидемия ВИЧ из-за сокращения финансирования.

Международная помощь на цели развития в 2025 году сократилась на рекордные 23%, а чистое международное финансирование программ по ВИЧ упало на 18% — с $8,8 млрд до $7,3 млрд (минимум почти за 20 лет). Это создало дефицит ресурсов в бедных странах, где до 90% программ профилактики зависели от внешних поступлений. В некоторых странах финансирование закупки презервативов и работы с группами риска сократилось на 50–85%, пишет unaids.org

Хотя показатели новых заражений и смертей остаются близкими к 30-летнему минимуму, ситуация все еще крайне нестабильная, заявили в ООН. В 2025 году ВИЧ заразились 1,2 млн человек, а 570 тыс. умерли от связанных со СПИДом заболеваний. Из 41 млн людей с ВИЧ около 9 млн не получают терапию. Без срочных мер к 2030 году число новых случаев инфицирования может превысить 3 млн.

При этом в ООН заявляют, что победа над СПИДом к 2030 году все еще возможна. Наука подошла к революции в профилактике, однако ключевой проблемой остается их высокая стоимость и нехватка денег у бедных стран.

Глава UNAIDS Винни Бьянима заявила, что «эра обязательной международной помощи закончилась», и призвала к реструктуризации долгов развивающихся стран, чтобы они могли самостоятельно инвестировать в здравоохранение.

Источник
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