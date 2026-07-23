Молдова запросит более 10 млн евро на борьбу с ВИЧ и туберкулезом.

Молдова намерена получить от Глобального фонда безвозвратный грант в размере 10,008 млн евро на профилактику и лечение ВИЧ и туберкулеза в 2027–2029 годах.

Заявку на финансирование утвердил Национальный координационный совет под председательством министра здравоохранения Александру Гаснаша, передает rupor.md

Из общей суммы 5,5 млн евро планируют направить на борьбу с ВИЧ, еще 4,5 млн евро — на программы по туберкулезу. Средства должны пойти на профилактику, диагностику, лечение и помощь пациентам на обоих берегах Днестра.

Совет также утвердил планы постепенного перехода этих программ на государственное финансирование. Как пояснил Гаснаш, внешняя поддержка будет сокращаться, поэтому расходы на профилактику, диагностику и лечение необходимо поэтапно включать в государственный бюджет.