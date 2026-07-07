theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
theins.ru logotheins
7 Июля 2026, 23:00
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Иран заявил в ООН права на часть Ормузского пролива

Иран направил в Международную морскую организацию документ, в котором заявляет суверенитет над частями Ормузского пролива — ключевого водного пути, вокруг которого продолжаются мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Иран заявил в ООН права на часть Ормузского пролива.
Иран заявил в ООН права на часть Ормузского пролива.

«Части Ормузского пролива входят в состав территориальных вод Исламской Республики Иран», — говорится в документе, передает theins.ru со ссылкой на bloomberg.com

Тегеран также сослался на нормы международного морского права, закрепляющие за прибрежным государством суверенитет над его территориальными водами. При этом документ не уточняет, о каких конкретно частях пролива идет речь, и не разъясняет, считает ли Тегеран альтернативные маршруты допустимыми.

Отмечается, что попытки Ирана установить контроль над проливом и в перспективе взимать с проходящих судов сборы вызвали обеспокоенность у судоходной отрасли и соседних государств. Американское Центральное командование со своей стороны заявило, что поддержит свободу судоходства «без каких-либо произвольных требований или ограничений».

Документ был направлен в IMO на фоне участившихся атак на торговые суда, следующие коридором вдоль побережья Омана. С момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном были атакованы как минимум четыре коммерческих корабля. Ранее Корпус стражей исламской революции неоднократно заявлял, что для прохода через пролив необходимо его разрешение, а для организации транзита Иран создал структуру «Органа государственного управления Персидского залива».

Иран также отверг предложенную рядом стран — в том числе Францией, Германией и ОАЭ — декларацию Совета IMO о последствиях «противоправных действий» Тегерана в районе Ормузского пролива и вокруг него. В качестве правового обоснования Иран указал, что не является участником Конвенции ООН по морскому праву, регулирующей в том числе режим транзитного прохода через международные проливы.

Источник
theins.ru logotheins
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте