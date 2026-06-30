theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rtvi.com logortvi
30 Июня 2026, 22:44
54
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Куба созывает Генассамблею ООН «из-за американской блокады»

Правительство Кубы инициировало проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить разрушительные последствия экономического эмбарго со стороны США.

Куба созывает Генассамблею ООН «из-за американской блокады».
Куба созывает Генассамблею ООН «из-за американской блокады».

Официальный запрос Гаваны касается пункта № 38 повестки дня ООН: «Необходимость прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного Соединенными Штатами Америки против Кубы», передает rtvi.com со ссылкой на eldia.com.do

«Мы приняли решение запросить заседание Генеральной Ассамблеи ООН. На этой сессии Куба осудит агрессивные действия США против нашей страны. Ситуация требует срочного вмешательства, поскольку многомерная агрессия со стороны Соединенных Штатов уже идет полным ходом», — заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции.

Кубинские власти традиционно используют трибуну ООН для привлечения внимания мирового сообщества к санкционному давлению, которое в Гаване называют блокадой. По заявлению МИД острова, нынешние ограничительные меры Вашингтона наносят беспрецедентный ущерб экономике и социальной сфере Кубы.

Обращение Кубы в ООН состоялось на фоне критического обострения ситуации вокруг острова из-за действий США. Дональд Трамп 30 января объявил Кубу угрозой национальной безопасности. Американский лидер подписал указ, вводящий жесткие пошлины на товары из стран, которые поставляют острову углеводороды, что фактически заблокировало ключевые каналы снабжения Гаваны топливом.

Американские санкции спровоцировали на Кубе острую нехватку энергоносителей. С момента прекращения регулярных поставок до острова смог дойти лишь один нефтяной танкер — российское судно доставило 730 тысяч баррелей нефти, однако этого объема хватило лишь на месяц. Ситуация усугубляется тем, что Куба способна самостоятельно производить лишь около 40% необходимого ей объема топлива.

Тотальный дефицит нефти привел к глубокому энергетическому кризису и вызвал масштабные отключения электроэнергии по всей стране. Из-за отсутствия электричества на острове сократили рабочее время на предприятиях, начались серьезные перебои с подачей воды, а в магазинах и жилых домах стала массово портиться еда. Кризис затронул и социальную сферу: в кубинских медицинских учреждениях из-за перебоев с энергией пришлось временно приостановить проведение плановых хирургических операций.

Источник
rtvi.com logortvi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте