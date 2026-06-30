Куба созывает Генассамблею ООН «из-за американской блокады».

Правительство Кубы инициировало проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить разрушительные последствия экономического эмбарго со стороны США.

Официальный запрос Гаваны касается пункта № 38 повестки дня ООН: «Необходимость прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного Соединенными Штатами Америки против Кубы», передает rtvi.com со ссылкой на eldia.com.do

«Мы приняли решение запросить заседание Генеральной Ассамблеи ООН. На этой сессии Куба осудит агрессивные действия США против нашей страны. Ситуация требует срочного вмешательства, поскольку многомерная агрессия со стороны Соединенных Штатов уже идет полным ходом», — заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции.

Кубинские власти традиционно используют трибуну ООН для привлечения внимания мирового сообщества к санкционному давлению, которое в Гаване называют блокадой. По заявлению МИД острова, нынешние ограничительные меры Вашингтона наносят беспрецедентный ущерб экономике и социальной сфере Кубы.

Обращение Кубы в ООН состоялось на фоне критического обострения ситуации вокруг острова из-за действий США. Дональд Трамп 30 января объявил Кубу угрозой национальной безопасности. Американский лидер подписал указ, вводящий жесткие пошлины на товары из стран, которые поставляют острову углеводороды, что фактически заблокировало ключевые каналы снабжения Гаваны топливом.

Американские санкции спровоцировали на Кубе острую нехватку энергоносителей. С момента прекращения регулярных поставок до острова смог дойти лишь один нефтяной танкер — российское судно доставило 730 тысяч баррелей нефти, однако этого объема хватило лишь на месяц. Ситуация усугубляется тем, что Куба способна самостоятельно производить лишь около 40% необходимого ей объема топлива.

Тотальный дефицит нефти привел к глубокому энергетическому кризису и вызвал масштабные отключения электроэнергии по всей стране. Из-за отсутствия электричества на острове сократили рабочее время на предприятиях, начались серьезные перебои с подачей воды, а в магазинах и жилых домах стала массово портиться еда. Кризис затронул и социальную сферу: в кубинских медицинских учреждениях из-за перебоев с энергией пришлось временно приостановить проведение плановых хирургических операций.