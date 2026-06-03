ООН: Мир ждут экстремальные погодные явления с приходом Эль-Ниньо.

Во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что существует 80-процентная вероятность развития Эль-Ниньо - теплой фазы естественного климатического цикла в Тихом океане - между июнем и августом, и 90-процентная вероятность того, что это явление наступит до ноября, пишет rbc.ua со ссылкой на politico.eu

Возвращение Эль-Ниньо извещает о временном повышении глобальной температуры в дополнение к потеплению, вызванному человеком, вследствие изменения климата.

Это событие также нарушает режим выпадения осадков по всему миру, обычно вызывая интенсивные ливни и наводнения в одних регионах, а в других - засуху.

"Условия Эль-Ниньо подливают масла в огонь глобального потепления", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник утром.

Мир, добавил он, "должен относиться к этому как к срочному климатическому предупреждению, каким оно и является".

Влияние Эль-Ниньо на ресурсы и риски заболеваний

Ожидаемое влияние этого события на сельское хозяйство, поставки гидроэнергии и спрос на электроэнергию для охлаждения, вероятно, еще больше ухудшит мировые запасы продовольствия и энергии, что и так отслеживается из-за последствий блокады Ормузского пролива.

"Чрезвычайная жара сама по себе уже является одной из самых смертоносных климатических опасностей, с которыми мы сталкиваемся. Явление Эль-Ниньо может в среднем усилить эту угрозу", - сказала Селеста Сауло, генеральный секретарь ВМО.

"Увеличение количества заболеваний, связанных с жарой, более широкое распространение трансмиссивных болезней, усиление давления на продовольственные и водопроводные системы, а также общины, которые уже и так сталкиваются с трудностями, будут еще больше вытолкнуты за пределы своих возможностей", - добавила она.